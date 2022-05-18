وفد نقابة المهندسين في الإسكندرية يزور معرض تكنولوجيا تنقية وتحلية المياه

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برعاية الدكتور هشام سعودي ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى زيارة إلى "المعرض والمؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف" المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة دولية تضمنت كبرى الشركات العاملة في مجالات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بالإضافة إلى هيئات ومنظمات دولية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المياه، ويُعد من المعارض الدولية الهامة للمياه والصرف بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

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وتفقد وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية أجنحة العارضين التي تضم الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا تنقية وتحلية المياه، وكذلك أنماط متنوعة من تكنولوجيات معالجة مياه الصرف بأنواعه الصناعي والزراعي والصحي، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.



وشملت أجنحة الشركات المعروضات المتنوعة للخبراء والمتخصصين وصانعي القرار وواضعي السياسات لمشروعات مياه الشرب والتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي كما ضمت أنماطا متنوعة من التكنولوجيات والاساليب المختلفة التي تعد من التطورات والمستجدات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معالجة المياه وحل مشاكلها في القطاع الصناعي، وفي القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي.



كما تضمنت جولات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية الإطلاع على كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجالات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بكافة أنواعه الصناعية والزراعية والصحية، وكذلك شملت المعروضات أحدث أنطمة الري والطلمبات والفلاتر والمواسير.

كما شارك أعضاء وفد النقابة في الجلسات العلمية المتخصصة التي تضمنها المؤتمر المصاحب للمعرض وشهدت الجلسات مناقشات علمية من جانب المتحدثين واعضاء وفد النقابة تم خلالها تبادل الخبرات العملية.



في ختام الزيارة تقدم الدكتور حســن لطفــى - رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية بالشكر والتقدير الى المسئولين بالمعرض والمؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف على التعاون مع النقابة في تنظيم الزيارة كما تقدم لهم بالتهنئة على نجاح تنظيم المعرض.