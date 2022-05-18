بالأزرق.. أسماء جلال تشارك متابعيها صور جديدة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت أسماء جلال في الصورة من داخل سيارتها، بإطلالة كاجول وكاب أزرق ، بالإضافة إلي المكيب الصباحي الخفيف، وكتبت :"أزرق أزرق أزرق" .

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفعلهم معها عبر التعليقات ، وابرزها" اية الحلوة دية"،" الأزرق حلو عليكي"،" بحبك خالص".

وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي مع أسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.