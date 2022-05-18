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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقديم موسم ثان من مدرسة الروابي للبنات

مدرسة الروابي للبنات
مدرسة الروابي للبنات

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن استعدادها لتقديم موسم ثان من المسلسل الأردني  مدرسة الروابي للبنات، والذي عرض منه الموسم الأول العام الماضي.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكون موسمه الأول من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.


مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي. "مدرسة الروابي" من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني، منتج المنفذ: شيرين كمال، نادين طوقا

 

 مسلسل مدرسة الروابي للبنات تم عرضه مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

تعرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات الى انتقادات لاذعة فور عرضه خاصة وانه يتناول مواجهة التنمر في احدى المدارس ، ويكشف عن المشاكل التي تتعرض له تلك الفئة من الفتيات .

 

إذ تبدا أحداث مسلسل الروابي للبنات حول "مريم" الفتاة الهادئة التي فجأة تجد نفسها موضع اتهامات من الجميع، بسبب "ليان" وصديقاتها اللاتي اعتدن التنمر عليها ، لتبدأ رحلة انتقامها، لنرى كواليس ما يحدث بين المراهقات والموضوعات التي تثير اهتماماتهن.

 

مدرسة الروابي للبنات مسلسل مدرسة الروابي للبنات العاصمة الأردنية مدرسة الروابي

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