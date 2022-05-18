الأوبرا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة وردة الجزائرية

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى العاشرة لرحيل وردة الجزائرية بحفلين لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة مساء الخميس 19 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية "، ومساء الجمعة 20 مايو على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني منها بتونس بيك ، لولا الملامة ، على عيني ، وحشتوني ، العيون السود ، حنين ، لعبة الايام ، في يوم وليلة ، أكدب عليك ، ليالينا ، أسمعوني، حكايتي مع الزمان ، الربابة وموسيقى حكاية حب .. أداء كل من مروة ناجي ، مروة حمدي ، دعاء رجب ، سلمي سيف النصر وعازف الكمان إيهاب عبد الحميد .

يذكر ان المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1932 بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى.

وشاركت وردة في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد، وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان.

ورحلت المطربة وردة عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى.