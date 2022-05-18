مؤلف Squid Game: الموسم الثاني لن يطرح قبل 2023

قال هوانج دونج هيوك مؤلف والمشرف على تنفيذ المسلسل الكوري الشهير Squid Game، إن الموسم الثاني من العمل الأكثر نجاحا ومشاهدة على المنصة العالمية لن يطرح قبل نهاية 2023 وقد يؤجل لعام 2024.

وأكد مبتكر Squid Game في تصريحات لمجلة فانيتي فير، على أنه تمكن من كتابة 3 صفحات فقط من الأفكار التي قد يدور حولها الموسم الثاني، لذا لا يوجد لديه رؤية واضحة حول أحداثه أو فكرته النهائية، مشيرا إلى أنه سيسلم النص النهائي خلال العام المقبل.

دخل مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل ناطق بلغة أجنبية غير إنجليزية ضمن قوائم ترشيحات الساج.

أصبح Squid Game أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية وأول عمل كوري يسجل ترشيحا للساج، ونال 4 تنويهات أبرزها المنافسة على أفضل أداء جماعي لعمل درامي.

كما نافس بطله لي جونج جاي وبطلته هويون جونج على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في دور رئيسي، وأفضل أداء جماعي ضمن عمل أكشن.

نافس Squid Game على جوائز الأفضل مع مجموعة من المسلسلات الأكثر نجاحا خلال العام الماضي أبرزها "الخلافة – Succession" المسيطر على قوائم الجوائر خلال الفترة الماضية، وThe Morning Show الذي تقرر إنتاج موسم ثالث منه مؤخرا للنجاح الكبير الذي يحققه.

يعتبر العالم مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game ظاهرة فنية تستحق التوقف عندها، بعدما جذبت أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة نتفليكس محطما كل الأرقام القياسية.

حصل المسلسل على ثلاث جوائز جولدن جلوب بما فيها أفضل دراما تلفزيونية، وأفضل ممثل مساعد، كما ترشح لنيل ثلاث جوائز في قوائم اختيارات النقاد.

وبدأ عرض السلسلة المؤلفة من تسع حلقات في سبتمبرالماضي، وتمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري (حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً)، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.

واستقطب مسلسل Squid Game جمهوراً كبيراً جداً من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعُه بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة إلى الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.