عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: واحد تاني حقق إيرادات منقطعة النظير

احمد حلمي
احمد حلمي

عبّر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم “واحد تاني” الذي يعرض في السينمات منذ عيد الفطر الماضي.

 

قال أحمد حلمي، في تصريحات تليفزيونية: “ايرادات فيلم واحد تاني منقطعة النظير، ربنا بيكرمني أن في كل فيلم بالنسبالي مختلف عن اللي قبله .. والمؤشر لكون العمل جيد هو استمرار الإيرادات".

أحمد حلمي يحقق 43 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر

حلمي: أنا برقص زى الأهبل.. حاولت تقليد أحمد سعد وفشلت

وتابع قائلاً: “انا باخد دايما مقياسي من الشارع مش من أي حاجه، ممكن فيلم ميعملش فلوس كتير بس يعمل صدى في الشارع حلو أو فيلم ميعملش فلوس في السينمات وينزل على الفضائيات أتفاجئ أنه لسه نازل”.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

 

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى واحد تاني عمرو عبد الجليل أحمد مالك عمرو وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

طارق يحيي يكشف أسباب تراجع مستوى الزمالك فى الدوري

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام.. روبي تشعل السوشيال ميديا في ظهورها الأخير

التفاصيل الكاملة لعملية أنغام الجراحية في الكتف

في ذكرى ميلاد منيرة المهدية.. معلومات عنها وقصة اعتزالها بسبب أم كلثوم

عرض مسلسل She Hulk يوم 17 أغسطس عبر ديزني بلس

بعد قانون العمل.. الاستقرار على اسم وش وضهر لـ مسلسل إياد نصار الجديد

إيد شيران يفوز بجائزة Top Billboard Global بحفل البيلبورد

جمال سليمان يتحدث عن مشاركته في الاختيار 3 .. ڤيديو

من فيلم زومبي.. سيبوني لـ محمود الليثي ورضا البحراوي تحقق 16 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

الأعلى للأزهر: الشيخ خليفة رمز للعطاء وقاد بلاده بحكمة داخليا وخارجيا

خاص| مهاجم الوداد السابق: الأهلي يستطيع الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة

كيفية شكر الله على نعمه .. ردد كلمتين يوميا لضمان بقاء النعم

فرج عامر عن مباراة الأهلي والوداد: الفضايح هتبقى على عينك يا تاجر

خطوات تسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين على موقع دعم مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

فيديو

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

يحيي الفخراني ينتقد البوركيني .. ومجلس الشيوخ يناقش الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ