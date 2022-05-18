أحمد حلمي: واحد تاني حقق إيرادات منقطعة النظير

عبّر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم “واحد تاني” الذي يعرض في السينمات منذ عيد الفطر الماضي.

قال أحمد حلمي، في تصريحات تليفزيونية: “ايرادات فيلم واحد تاني منقطعة النظير، ربنا بيكرمني أن في كل فيلم بالنسبالي مختلف عن اللي قبله .. والمؤشر لكون العمل جيد هو استمرار الإيرادات".

وتابع قائلاً: “انا باخد دايما مقياسي من الشارع مش من أي حاجه، ممكن فيلم ميعملش فلوس كتير بس يعمل صدى في الشارع حلو أو فيلم ميعملش فلوس في السينمات وينزل على الفضائيات أتفاجئ أنه لسه نازل”.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.