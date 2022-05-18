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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعرف على عمر أكبر رجل على قيد الحياة..فنزويلي لديه 71 حفيد وحفيدة..فيديو

تعرف على عمر أكبر
تعرف على عمر أكبر رجل على قيد الحياة..مزراع فنزويلي

كشفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية عن عمر أكبر رجل على قيد الحياة، اليوم الأربعاء. 

وقالت «جينيس» إنه بعدما توفي حامل اللقب السابق أصبح مزارع فنزويلي يبلغ من العمر 112 عاما رسميا أكبر رجل على قيد الحياة. 

وأوضحت الموسوعة العالمية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنها تثبتت رسميا في فبراير الماضي من أن المزارع الفنزويلي، خوان فيسينته بيريز، هو أكبر رجل على قيد الحياة.

وولد بيريز في الـ 27 من مايو عام 1909، في ولاية تاتشيرا الغربية علماً أنه كان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن.

وعندما أصبح بالغا، عمل بيزير مسؤولا عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها.

وتزوج المزارع الشاب من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 11 ولدا، وعاش معها 60 عاماً قبل أن تتوفى عام 1997، ولديه 41 حفيداً و18 ابن حفيد و12 حفيد حفيد. 

وأشارت «جينيس» إلى أن المزراع يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين إذ يتذكر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده.

ولفتت إلى أن بيريز يحبّ أن يكون محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه الذين يخبرونه قصصاً ويجرون محادثات ممتعة معه.

 السر الكامن وراء طول أكبر رجل في العالم 

 

من جانبه، أفاد المزارع فنزويلي أنه داوم طوال عمره على: «العمل بجهد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً، وشرب كأس من الـ’أجوارديانته‘ يومياً،والتقرب من الله ومحبته».


وقبل بيريز كان الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا الذي توفي في يناير بعد أقل من شهر على احتفاله بسنواته الـ113، يحمل لقب أكبر رجل على قيد الحياة.

وتحمل الفرنسية لوسيل راندون، وهي راهبة ولدت في 11 فبراير سنة 1904 وتبلغ 118 عاماً، لقب أكبر شخص على قيد الحياة.
 

موسوعة جينيس عمر أكبر رجل أكبر رجل قيد الحياة جينيس مزارع فنزويلي خوان فيسينته ولاية تاتشيرا الغربية

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