الأعلى للأزهر: الشيخ خليفة رمز للعطاء وقاد بلاده بحكمة داخليا وخارجيا

أعرب المجلس الأعلى للأزهر في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن خالص عزائه ومواساته لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويذكر المجلس الأعلى للأزهر بكل الامتنان والتقدير ما قدَّمه الفقيد الراحل لبلده ولأمته وللإنسانية كلها من إنجازات وعطاء. لقد كان الفقيد الكبير -ولا يزال- محل ثناء العالم كله وبخاصة الأزهر الشريف لدعم المؤسسات التعليمية والدعوية بسخاء وأريحية كريمة.

المجلس الأعلى للأزهريهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كما هنأ المجلس الأعلى للأزهر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالثقة الكريمة من شيوخ الإمارات والشعب الإماراتي في اختياره رئيسًا للدولة، ويذكر الأزهر له حبه لمصر وللأزهر الشريف وحكمته في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون السياسة والحكم لبلده داخليًّا وخارجيًّا.

وأعرب المجلس الأعلى للأزهرعن خالص دعائه أن يديم الله -تعالى- على الشيخ محمد بن زايد نعمة التوفيق وأن يمدَّه بعونه ومدده وأن يجري الخير على يديه، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.