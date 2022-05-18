إعلام حلوان: مشروعات التخرج تتيح فرصة تدريب للطلاب على ما درسوه

انطلقت فعالية مناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب و الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.

وقالت الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، إن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وتوفير فرص تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

وأنهى طلاب شعبتي الصحافة و الاذاعة و التليفيزيون مناقشة مشروعات تخرجهم خلال يومي الثلاثاء و الاربعاء و من المقرر ان يناقش غدا طلاب شعبة العلاقات العامة مشروعاتهم .

وتم إعلان الفائزين، حيث فاز بأفضل ملف للعدد مشروع مورستان عن ملف فك العقدة، وكذلك أفضل غلاف لمشروع موروستان، أفضل تحقيق لمشروع فانتازيا موضوع حكايات عابرين، وأفضل مقال مشروع فانتازيا موضوع هنفرح بيكي امتي، ومشروع مورستان موضوع المرأة وأعصابها، وفاز بأفضل كاريكاتير أسماء صبحي، وأفضل حوار لمشروع سبورتيات، كما تم تقديم الشكر وتكريم الطلاب المشاركين في تنظيم الفعاليات تقديرا لجهودهم.