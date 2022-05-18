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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم… طلاب إذاعة و تلفزيون حلوان يناقشون مشروعات تخرجهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدائت كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، تنظيم لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام  تحت إشراف  الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب و الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

وتتم  مناقشة مشروعات طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 وتتكون لجنة مناقشة مشروعات شعبة الإذاعة والتليفزيون من الفنان أحمد أمين، ا. شريف عامر  مقدم برنامج يحدث في مصر، ا. محمد هاني الخبير الإعلامي والمشرف العام على برنامج حديث القاهرة بقناة القاهرة والناس .

 

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رئيس جامعة حلوان: محو الأمية هدف قومي نؤمن به وله الأولوية

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آداب حلوان: أفكار مشروعات تخرج آداب إعلام تتسم بالتميز .. والطلاب : نسعى لتطبيق ما درسناه على أرض الواقع

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اليوم.. آداب حلوان تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم صحافة

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جامعة حلوان: المشروع القومي لمحو الأمية من أولوياتنا.. والمساهمة به تتم من خلال عدة محاور.. ومشاركون: منحنا القدرة في تنمية المجتمع على مساعدة المواطنين

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عميد طب حلوان: المؤتمرات العلمية تدرب الأطباء على كل ما هو جديد

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جامعة حلوان: نهتم بنشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث العلمي

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رئيس جامعة حلوان: نعمل على تطوير المنظومة التعليمية.. وتلبية احتياجات سوق العمل

ويعرض الطلاب  بشعبة الاذاعة و التلفيزيون عددا من الأفلام منهم فيلم  
"إستعارة مكـانية" ، يدور الفيلم حول ايجابيات و سلبيات العالم الافتراضي ) تقنية نظارات الميتافيرس ( ، و ماذا  سيحدث اذا وصلت الى ايدينا  ، في ماذا سنستخدمها ، و هل سنحقق مكاسب ام تهزمنا الخسائر التي ابرزها ان يخسر الانسان مكانه في العالم الواقعي و يخسر من حوله من أجل هذه النظارات، كما يعرض الطلاب فيلم "عروس الواحة" في هذا الفيلم سنرى سيوة بجمال اهلها الطيبين،  بحياتهم البسيطة ،ولغتهم العريقة، وكذلك فيلم "فضلوس" عن النوبة، وفيلم "كيان" الذي يدور في الفيوم قرية تونس حول أول سيدة تتعلم فخار في ا لقرية على يد السيدة السويسرية أيفيلين التي أتت من بلدها وعاشت في الفيوم لتعلم الشباب والبنات صنعة الفخار وتجعل من القرية الريفية قرية سياحية  

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