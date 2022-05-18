اليوم… طلاب إذاعة و تلفزيون حلوان يناقشون مشروعات تخرجهم

بدائت كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، تنظيم لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب و الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

وتتم مناقشة مشروعات طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 وتتكون لجنة مناقشة مشروعات شعبة الإذاعة والتليفزيون من الفنان أحمد أمين، ا. شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر، ا. محمد هاني الخبير الإعلامي والمشرف العام على برنامج حديث القاهرة بقناة القاهرة والناس .

ويعرض الطلاب بشعبة الاذاعة و التلفيزيون عددا من الأفلام منهم فيلم

"إستعارة مكـانية" ، يدور الفيلم حول ايجابيات و سلبيات العالم الافتراضي ) تقنية نظارات الميتافيرس ( ، و ماذا سيحدث اذا وصلت الى ايدينا ، في ماذا سنستخدمها ، و هل سنحقق مكاسب ام تهزمنا الخسائر التي ابرزها ان يخسر الانسان مكانه في العالم الواقعي و يخسر من حوله من أجل هذه النظارات، كما يعرض الطلاب فيلم "عروس الواحة" في هذا الفيلم سنرى سيوة بجمال اهلها الطيبين، بحياتهم البسيطة ،ولغتهم العريقة، وكذلك فيلم "فضلوس" عن النوبة، وفيلم "كيان" الذي يدور في الفيوم قرية تونس حول أول سيدة تتعلم فخار في ا لقرية على يد السيدة السويسرية أيفيلين التي أتت من بلدها وعاشت في الفيوم لتعلم الشباب والبنات صنعة الفخار وتجعل من القرية الريفية قرية سياحية