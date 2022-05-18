الشوربجى يدعو لحل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية والهيئات الحكومية

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على اهمية حل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية مع الهيئات الحكومية المختلفة خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة امس برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي بحضور الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية وعضو الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ومسئولي مصلحة الضرائب ومسئولي ادارات الضرائب بالمؤسسات.

واوضح المهندس عبد الصادق الشوربجي ان الاجتماع يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وترجمة لاستراتيجية عمل الهيئة الهادفة الي حل المشكلات المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية ماليا واداريا.

واكد رئيس الهيئة انه تم انشاء وحدة متخصصة بالهيئة لتتولي ادارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية القومية.

واضاف رئيس الهيئة ان حل مشكلات الضرائب والتأمينات يسير بالتوازي مع تنفيذ العديد من الاجراءات الاخري المرتبطة بعلاج الخلل المالي واستثمار الاصول غير المستغلة بالمؤسسات بما يؤدي الي زيادة مواردها المالية.

من جانبه قال الدكتور ايهاب ابو عيش ان انهاء المنازعات الضريبية مع المؤسسات الصحفية سوف تنعكس ايجابيا علي كل الاطراف وتسهم في دعم دور المؤسسات الصحفية القومية في القيام بدورها.

وأشار الي توجيهات وزير المالية بضرورة تقديم كل الدعم لحل المشكلات الضريبية مع المؤسسات الصحفية القومية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عقد اجتماعات دورية بين مسئولي مصلحة الضرائب ومديري الضرائب بكل مؤسسة علي حدة لاستعراض المشكلات ووضع مقترحات لحلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وكذلك تنظيم دورة تدريبية الاسبوع المقبل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يحاضر بها مسئولي مصلحة الضرائب حول كيفية تطبيق قوانين الضرائب.

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