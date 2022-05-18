لمرضى السمنة .. نصائح الأكل بعد تكميم المعدة

يلجأ الكثير ممن يعانون من السمنة إلى عمليات تكميم المعدة ولكن لا يعني ذلك تناول الطعام بشكل كبير بنفس الكمية قبل العملية.

ولذلك قدم الدكتور محمد الفولى استاذ السمنة والمناظير نصائح الأكل بعد تكميم وقص المعدة. حيث إن هناك خلطا كبيرا يعاني منه العديد من الأشخاص بشأن قص المعدة وتكميمها، وهل هناك فرق بينهما أم لا، ورغم انهما يختلفان عن بعضهما في المسميات، الا ان كليهما عباراة عن عملية جراحية يلجأ إليها البعض للمساهمة في تقليل وخسارة الوزن.

وقال الدكتور محمد الفولى إن العملية الجراحية للتخسيس تحمل العديد من الأسماء والمصطلحات، ولكن الأشهر هي قص المعدة والتكميم وتكميم المعدة الرأسي، وهي إجراء طبي جراحي يتم فيه استئصال ما يقارب 80% من المعدة وإبقاء جزء صغير منها يكون على شكل أنبوب بحجم وشكل الموزة، والهدف من تلك وذاك هو خسارة الوزن.

هناك بعض النصائح والتعليمات الخاصة لعملية تكميم المعدة أو قص المعدة ومن أهم هذه النصائح بداية من عادات تناول الطعام من اليوم الأول وحتى 4 أسابيع.. ففي اليوم الأول من إجراء العملية وحتى انقضاء الأربعة أسابيع الأولى، سيسمح لك بتناول الطعام المهروس ومخفوق البروتين فقط.

وتابع الفولى أن هناك أيضا عادات تناول الطعام الجديد الواجب اتباعها بعد انقضاء الشهر الأول.. فبعد انقضاء الشهر الأول سيسمح لك بتناول الأطعمة غير المهروسة وغير القاسية في الوقت ذاته، كما يتوجب عليك تغيير كل عادات تناول الطعام المتبعة قبل إجراء العملية مع ضرورة إدراك أن هذا التغيير هو دائم وليس مؤقتا.

وأشار إلى أنه يجب مضغ الطعام جيدًا قبل البدء في البلع، وتجنب شرب الماء خلال تناول الطعام وذلك لأنه سيتسبب في امتلاء المعدة المكممة، وشرب السوائل قبل 30 دقيقة من تناول الوجبة الاعتيادية، والابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، والالتزام بتناول المكملات الغذائية والمعدنية والفيتامينات.