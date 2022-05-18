مصداقية الحوار الوطني.. السناوي: إجماع شعبي على ضرورة استقرار الدولة.. فيديو

علق عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي، على دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، قائلا: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والسادات أداروا حوارات وطنية .

وأضاف عبد الله السناوي في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة " إكسترا نيوز "، :" الاعتراف بوجود الأزمات في المجتمع مدخل طبيعي للحوار ".

وتابع عبد الله السناوي :" الحوار الوطني حصل على دفعة كبيرة بعدما دعا له الرئيس السيسي، ودعوة الرئيس تعطي الحوار مصداقية وجدية كبيرة".

وأكمل عبد الله السناوي : نحتاج إلى جلسات حوارية ونقاشية بين الرئيس السيسي ونخبة سياسية ضمن محاور الحوار الوطني .

ولفت عبد الله السناوي :" كل مواطن مصري شريف يفرق بين الدولة والولاء للدولة وبين نظام الحكم الذي قد يتفق معه المواطن أم لا، وهناك إجماع شعبي على ضرورة استقرار الدولة المصرية ".

