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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباميانج يعتزل اللعب الدولي مع منتخب الجابون

بيير إيمريك أوبمايانج
بيير إيمريك أوبمايانج

أعلن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الجابون.

ونشر الاتحاد الجابوني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن أوباميانج لن يشارك في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك لاعتزاله اللعب الدولي.

وبعث أوباميانج برسالة إلى الاتحاد الجابوني أمس الثلاثاء، ليقوموا بنشرها، حيث أكد خلالها امتنانه وفخره باللعب للمنتخب لمدة 13 عامًا.

ولعب أوباميانج مع منتخب الجابون 72 مباراة دولية، واستطاع تسجيل 30 هدفًا.

كان أوباميانج قد تم استبعاده من قائمة الجابون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا الماضية بسبب مشاكل في القلب، لكن تقارير صحفية أكدت أن استبعاده كان لأسباب تأديبية.

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