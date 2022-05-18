أبو المعاطي زكي: مطالب الأهلي قبل نهائي إفريقيا منطقية

قال أبوالمعاطي زكي، الناقد الرياضي، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيحاول أن يسترضي النادي الأهلي قبل نهائي أفريقيا، مضيفا أن طلبات النادي الأهلي منطقية جدا.

وأشار "ابو المعاطي زكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أنه الطلب بحكام أكفاء طبيعي، حيث ليس مطلوبا حكام مشبوهين، مضيفا: "في ناس معروف عنها أنها ترتكب أخطاء فجة"، فضلا على أن الكاف يجب أن يكون حريصا على سمعته.

وأضاف، "النادي الأهلي شايف أن في ترتيب لإهداء البطولة لنادي الوداد"، حيث يرى النادي الأهلي أن هناك ظلم كبير يتعرض له، ومطالبة النادي الأهلي بأن يكون نصف الجمهور المحدد لحضور مباراة نهائي البطولة لجماهير الأهلي طبيعي، متوقعا أن الكاف سيستجيب لمطالب الأهلي ولكن قد يتلاعب في نقطة المقاعد المحددة للنادي الأهلي.

وعن مطالبة اللاعب محمد أبو تريكة للنادي الأهلي بالانسحاب من البطولة، كشف أبوالمعاطي زكي، الناقد الرياضي، أن تويتة أبو تريكة دفعت النادي الأهلي إلى إعلان أنهم لن ينسحبوا من البطولة وألا يستخدم هذ الكارت، كاشفا أن النادي الأهلي كان سيستخدم كارت الانسحاب من البطولة للضغط على الكاف وليس كقرار نهائي، متوقعا فوز النادي الأهلي بالبطولة.