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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عرضه للبيع.. الثقافة: اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لضم أرشيف مكرم سلامة

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

كشف الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، مصير الأرشيف السينمائي الضخم الذي جمعه مكرم سلامة أحد المهتمين بجمع أرشيف سينمائي وثقافي والذي عرضه للبيع، قائلا: إنه تواصل مع مكرم سلامة بناء على توجيهات وزيرة الثقافة، والذي بدوره رحب بالتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالتراث الذي لديه.

وأشار "عبدالجليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم مجموعة من المتخصصين، وقامات كبيرة في هذا المجال، وتم حصر كل المقتنيات التي لدى مكرم سلامة، حيث جرى العمل بشكل علمي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، أنه جارٍ تقييم المقتنيات من الناحية المالية، مؤكدا أن وزيرة الثقافة تولي اهتماما غير عادي بالتراث الثقافي والفني بمصر، وتتابع الملف خطوة بخطوة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لضم هذا الأرشيف لوزارة الثقافة.

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