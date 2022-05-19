أنا إفراز الشارع المصري.. خرجت منه، وأثر فيّ تأثيرا كبيرا . وإذا كانت الحارة المصرية هي البطل الحقيقي في أعمال نجيب محفوظ فإنها في الواقع منبع كل أحاسيسي ووجداني. فملامحه المصرية تراها كل يوم في الشارع فتشعر أنه ليس غريبا عن الصورة التي تحتفظ بها في بطاقتك .

هذا الوصف الذي وصف به الكاتب الكبير الراحل أحمد رجب، الزعيم عادل إمام.

وهو ما اتفق معه الروائى الكبير الراحل الأستاذ خيرى شلبي قائلا: إن إمام ليس بالبطل الجان الوسيم بل هو صاحب الملامح المصرية الأصيلة الذي تشعر معه بالألفة من أول وهلة فهو الصورة الصالحة للوضع في جميع البطاقات الشخصية.

نحتفل بـ82 سنة بهجة، هي عمر الفنان عادل إمام الظاهرة الاستثنائية في تاريخ الفن المصري والعربي، صانع السعادة المتأصل في الوجدان الذي تتجاوز أصداء نجوميته لآفاق بعيدة حيث الإلهام وقوة النموذج والجاذبية التي جعلته مخترقا للحواجز المكانية عابرا للحدود الجغرافية.

تمكن بفضل ذكائه وثقافته وإصراره من تطوير نفسه وتحقيق النجاح والتفرد حتى أصبح النجم الأول والأعلى أجرا والأكثر شهرة علي مدار أكثر من نصف قرن صنع لنفسه مكانة لم يستطع أحد أن ينازعه فيها أو يقترب منها فهو ليس ممثلا نمطيا بل صاحب موهبة ذات حضور طاغي آسر للقلوب ما إن يطل عليك عبر الشاشة حتى تتوحد معه.

غير من الصورة الذهنية لبطل الشاشة وأصبح نموذجا بمقاييس مختلفة، فهو يمثل الغالبية العظمي من المصريين يشبههم، ليس في الملامح فقط بل في الآمال والآلام والطموحات. فقد نجح في التعبير عن هموم ومشاكل قطاع كبير من المصريين من كافة الطبقات الاجتماعية على مدار أجيال متعددة منذ ستينيات القرن الماضى حتى وقتنا الحالى.

ولم يكن عادل امام فنان جماهيري او نجم شباك كما يطلقون عليه يغازل العامة تحت شعار الجمهور عايز كدا ، بل حالة ابداعية و صاحب رسالة وطنية هامة فلم تنفصل أعماله يوما ما عن قضايا مجتمعه ووطنه فعندما ابتليت مصر بموجات ارهابية في الثمانينات والتسعينيات لم يتواني الزعيم عن مناقشة فكر الجماعات التكفيرية.

وقدم عدة أعمال مشتبكا فيها مع تلك الممارسات الإجرامية؛ منددا من خلالها بالتطرف الديني ومنها الإرهاب والكباب وطيور الظلام والإرهابي وتعرض بسبب هذه الأعمال للتهديدات بالقتل ولم يتراجع.

ويحسب له شجاعته حينما ذهب بمسرحياته إلى الصعيد وتحديدا أسيوط أحد معاقل الإرهاب في الثمانييات فلم يخش على حياته في وقت استهدف فيه الإرهاب الجميع و كان ضحاياه من كبار رجال الدولة والمثقفين.

هو فنان استطاع بذكائه وموهبته اختيار أدوار مختلفة ولم بتقولب في شكل محدد فبداياته كانت اعمال كوميدية خفيفة اختلفت عما ظهر به في الإرهاب والكباب وأمير الظلام فالتجدد المستمر وتغيير نمط الشخصيات وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل الفنان يعيش فترة أطول جعلته متفردا متربعا علي عرش الفن المصري.

عادل إمام أيقونة مصرية وعبقرية ذات خصوصية فريدة وحالة من البهجة بمذاق مختلف كلما ذكر اسم عادل إمام الذي أخلص لفنه فأخلص له عشاقه كل سنة وزعيم الفن العربي والمصري حاضرا بإبداعاته رفيقة الأوقات الحلوة والصعبة.