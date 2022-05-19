عودة حسن شاكوش للغناء.. نقابة الموسيقيين تكشف صحة الأخبار المتداولة

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

وقال سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- إن قرار رفع العقوبة عن حسن شاكوش، وعودته للحفلات مرة أخرى، قد تم مناقشته في اجتماع مجلس النقابة يوم الأربعاء 11 مايو الماضي، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الصدد.

وأوضح سعد متولي، أن عودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى تتوقف على انعقاد مجلس النقابة مرة أخرى، واتخاذهم قرارا بعودته، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس.

فيما نفى منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- عودة حسن شاكوش للغناء ورفع العقوبة عنه، قائلا: «مفيش الكلام ده».

تظلم حسن شاكوش

جدير بالذكر أن حسن شاكوش تقدم بتظلم لنقابة المهن الموسيقية على قرار إيقافه عن الغناء للنقابة بالفعل، وذلك في شهر سبتمبر عام 2021 الماضي.

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

من جهة أخرى، قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش فقصته انتهت.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أو متابعة مؤديي المهرجانات.

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إنهم بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.