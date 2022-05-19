لتجنب إيقاف صرف المعاشات.. التأمين الاجتماعي تكشف خطوات استبدال البطاقة الزرقاء

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خطوات استبدال البطاقة الزرقاء بكارت ميزة، مؤكدا أن هذا الأمر هام لتجنب إيقاف صرف المعاشات.



وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن بدأنا في تنفيذ هذه الفكرة بداية عام ٢٠٢١، لافتا إلى أن صلاحية هذه الكروت تنتهي في شهر يونيو ويوليو المقبلين.



وتابع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجب التوجه لأقرب مكتب تأمينات لمحل السكن ومعه صورة بطاقة الرقم القومي ويحصل على كارت ميزة مجانا بدون أي مصاريف، مستدركا أن يتم بهذا الكارت صرف أموال المعاشات.

