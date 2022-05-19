سهلة وصحية.. طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص

سلطة مكرونة بالحمص من الأطباق الجانبية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لايقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص في المنزل بأسهل الخطوات فيما يلي:

مقادير سلطة مكرونة بالحمص



كيس مكرونة بينا مسلوقة

كوب حمص مسلوق

كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة

بصلة حمراء مكعبات صغيرة



الدريسينج:

كوب حمص مسلوق

نصف كوب طحينة

١ فلفل احمر حلو مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب عصير ليمون

زيت زيتون

ماء

ملح

فلفل اسود



طريقة تحضير سلطة مكرونة بالحمص



لعمل الدريسنج :

فى الكبة نضع المكونات مع اضافة قليل من ماء سلق المكرونة وتضرب.

فى بولة نضع المكرونة والحمص والفلفل والبصل ويقلب ثم يضاف الدريسنج ويقلب وتقدم باردة وبالهنا والشفا.