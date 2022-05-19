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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وصحية.. طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص

سلطة مكرونة بالحمص
سلطة مكرونة بالحمص

سلطة مكرونة بالحمص من الأطباق الجانبية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لايقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص في المنزل بأسهل الخطوات فيما يلي: 

 

مقادير سلطة مكرونة بالحمص 


كيس مكرونة بينا مسلوقة 
كوب حمص مسلوق
كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة 
بصلة حمراء مكعبات صغيرة 


الدريسينج:
كوب حمص مسلوق
نصف كوب طحينة 
١ فلفل احمر حلو مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب عصير ليمون 
زيت زيتون 
ماء
ملح
فلفل اسود


طريقة تحضير سلطة مكرونة بالحمص 


لعمل الدريسنج :
فى الكبة نضع المكونات مع اضافة قليل من ماء سلق المكرونة وتضرب.
فى بولة نضع المكرونة والحمص والفلفل والبصل ويقلب ثم يضاف الدريسنج ويقلب وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

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