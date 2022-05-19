سهلة وصحية.. طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص

سلطة مكرونة بالحمص من الأطباق الجانبية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لايقاوم.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل سلطة مكرونة بالحمص في المنزل بأسهل الخطوات فيما يلي:
مقادير سلطة مكرونة بالحمص
كيس مكرونة بينا مسلوقة
كوب حمص مسلوق
كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة
بصلة حمراء مكعبات صغيرة
الدريسينج:
كوب حمص مسلوق
نصف كوب طحينة
١ فلفل احمر حلو مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب عصير ليمون
زيت زيتون
ماء
ملح
فلفل اسود
طريقة تحضير سلطة مكرونة بالحمص
لعمل الدريسنج :
فى الكبة نضع المكونات مع اضافة قليل من ماء سلق المكرونة وتضرب.
فى بولة نضع المكرونة والحمص والفلفل والبصل ويقلب ثم يضاف الدريسنج ويقلب وتقدم باردة وبالهنا والشفا.