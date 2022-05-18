مختلفة ومفيدة.. طريقة تحضير سلطة البطاطا والتفاح

يفضل العديد من الأشخاص تناول السلطات المختلفة واللذيذة، وتعد سلطة البطاطا والتفاح من الأكلات المفيدة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وإليك طريقة تحضير سلطة البطاطا والتفاح بالخطوات

مقادير سلطة البطاطا والتفاح

1 كوب بطاطا مكعبات مقلية

1 كوب تفاح مكعبات

1 كوب عين جمل مجروش

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 معلقة كبيرة خل بلسمي

رشة ملح

طريقة تحضير سلطة البطاطا والتفاح

أخلطي جميع المكونات معا، ثم ضيفي زيت الزيتون مع الخل ورشة الملح.

وتقدم سلطة البطاطا والتفاح باردة.