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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل اللازانيا بالدجاج

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

تعتبر وجبة اللازانيا بالفراخ محببة ومفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل اللازانيا بالدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق اللازانيا .

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أحلى من المحلات.. طريقة عمل لازانيا باللحمة

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عزومات رمضان.. طريقة عمل اللازانيا

لازانيا بالفراخ


المكوّنات
باكيت لازانيا
1/2 ك فراخ صدور مقطعة مكعبات
250 جم كريمة طهى
3 ملاعق دقيق
3 ملاعق زبدة
لتر لبن
شيدر الموتزاريلا مبشورين (المتوفر)
ريحان ناشف
ملح وفلفل حسب الرغبة


طريقة التحضير

 

طاسة على النار فيها ملعقة زبدة و نشوح قطع الفراخ على نار عالية و ننقلها بالملح و الفلفل

نشيل الفراخ من الطاسة و في نفس الطاسه نضع كمية الكريمة و تتبل بالريحان و نرجع الفراخ و غفوة واحدة و نقفل

حله على النار فيها الزبدة و الدقيق ونحمرهم وننزل باللبن و نتبل بالملح و الفلفل و نقلب لحد ما القوام ببدء في السماكة ونرش رشة جبنة.
بايركس ونضع كبشة بشاميل وتبدأ نرص قطع اللازانيا جنب بعض مش مسلوقه ناشفة احنا هنعتمد على سوائل للكريمة و البشاميل ساخنة هتسويها.

مرض اول طبقة و فوقها كبشة من الكريمة بالفراخ و رشه جبن محترمة و رشة بشاميل وتبدأ بالدور التاني بنفس الطريقة و التالت ونقفل بباقي كمية البشاميل.

يفضل تترك الصينية ساعة قبل دخولها الفرن في مكان دافئ والسوائل الدافئة

تدخل فرن حامى لمدة من ٢٥ الى ٣٠ دقيقة وتهدى وتقطع وتقدم .

طريقة عمل لازانيا طريقة التحضير الموتزاريلا الفراخ البشاميل وجبة اللازانيا بالفراخ ​​​​​​​health

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