أحلى من المحلات.. طريقة عمل لازانيا باللحمة

لازانيا باللحمة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.

فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل لازانيا باللحمة في البيت.

مقادير لازانيا باللحمة



12 شريحة لازانيا بدون سلق

ربع كيلو لحمة مفرومة

نصف كوب صلصة طماطم

لتر عصير طماطم

زعتر فريش

رشة سكر

ملح

ثوم مفروم

فلفل أسود

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

زيت

بشاميل



طريقة تحضير لازانيا باللحمة



- يوضع الزيت والثوم المفروم وملح وفلفل وزعتر وسكر في طاسة على النار وتشوح

- ثم يضاف عصير الطماطم والصلصة حتى التجانس والحصول على الصوص الأحمر

- في بايركس توضع طبقة من الصوص الأحمر ثم طبقة من اللازانيا وفوقها طبقة أخرى من الصوص الأحمر

- تضاف طبقة من البشاميل ثم اللحمة المفرومة المعصجة ورشة من الجبن

- تضاف طبقة من اللازانيا وفوقها طبقة من الصوص الأحمر ثم طبقة من البشاميل وفوقه طبقة من الجبن

- ثم تدخل الفرن لمدة 25 إلى 35 دقيقة وتقدم بالهنا