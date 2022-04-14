عاجل
30 سنة بيأكل الناس.. حكاية "التنك" أشهر بائع فول فى بنها بالقليوبية.. شاهد أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لودر تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر.. وحمو بيكا: أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في موفي ستار |فيديو أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي نشرة المرأة والصحة.. أسباب انخفاض السكر في الجسم أثناء الصيام...علاج تساقط الشعر الشائعات تضرب الوسط الفني.. اعتناق دوللي شاهين للإسلام الأحدث.. ونقل تامر حسني لمستشفى تحدث جدلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل لازانيا باللحمة

طريقة عمل لازانيا
طريقة عمل لازانيا باللحمة

 لازانيا باللحمة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.

فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل لازانيا باللحمة في البيت.

مقادير لازانيا باللحمة


12 شريحة لازانيا  بدون سلق

ربع كيلو لحمة مفرومة

 نصف كوب صلصة طماطم

 لتر عصير طماطم 

زعتر فريش 

رشة سكر

 ملح 

ثوم مفروم

 فلفل أسود 

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

 زيت 

بشاميل 


طريقة تحضير لازانيا باللحمة


- يوضع الزيت والثوم المفروم وملح وفلفل وزعتر وسكر في طاسة على النار وتشوح

- ثم يضاف عصير الطماطم والصلصة حتى التجانس والحصول على الصوص الأحمر

- في بايركس توضع طبقة من الصوص الأحمر ثم طبقة من اللازانيا وفوقها طبقة أخرى من الصوص الأحمر

- تضاف طبقة من البشاميل ثم اللحمة المفرومة المعصجة ورشة من الجبن

- تضاف طبقة من اللازانيا وفوقها طبقة من الصوص الأحمر ثم طبقة من البشاميل وفوقه طبقة من الجبن

- ثم تدخل الفرن لمدة 25 إلى 35 دقيقة وتقدم بالهنا

 

لازانيا باللحمة طريقة عمل لازانيا باللحمة مقادير لازانيا باللحمة طريقة تحضير لازانيا باللحمة Food Groceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

غير تقليدية وشهية.. طريقة عمل لازانيا بايتس

ترشيحاتنا

وزير التعليم يدعو أولياء الأمور لمواجهة مروجي الشائعات بمقاطعة أخبارهم

فضل قراءة سورة القدر 100 مرة .. أسرار لا يعرفها الكثيرون

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل

ضبط لص حاول سرقة سيدة داخل سيارتها بالجيزة.. فيديو

بزيادة 66.6%.. 200 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال عام

أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ