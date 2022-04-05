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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عزومات رمضان.. طريقة عمل اللازانيا

صدى البلد


قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل اللازانيا.
 

طريقة عمل اللازانيا..

المقادير:

- مقادير تحضير اللحمة المفرومة:

لحم مفروم: نصف كيلو

بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

الكمون: ملعقة صغيرة

بهارات إيطالية: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

ملح: ملعقة صغيرة

الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

معجون الطماطم: 3 ملاعق كبيرة

الماء: نصف كوب
 

- مقادير تحضير البشاميل:

حليب: 3 أكواب (سائل)

طحين: 3 ملاعق كبيرة

كريمة الطبخ: نصف كوب (سائلة)

فلفل أبيض: نصف ملعقة صغيرة

- عجينة اللازانيا: عبوة (جاهزة)

- جبن موزاريلا: 2 كوب (مبشور)

 

طريقة التحضير:

في قدر على النار، ضعي اللحم المفروم وقلبيه قليلاً.

بهري اللحمة المفرومة بالبهارات المشكلة، والكمون، البهارات الإيطالية، الفلفل الأسود، والملح، وقلبي.

أضيفي الزيت النباتي، ومعجون الطماطم والماء على اللحمة المفرومة، واتركيها تتسبك قليلاً.

 

لتحضير البشاميل:

صبي الحليب في قدر على النار، ثم أضيفي الطحين وابدأي بالتحريك حتى تتجانس المكونات، أضيفي الكريمة واستمري بالتحريك حتىيتشكل لديك مزيج كثيف القوام، وبهري بالفلفل الأبيض.

 

لتحضير اللازانيا:

ضعي طبقة من البشاميل في قاع طبق الفرن البايركس، ثم وزعي شرائح من عجينة اللازانيا، ثم من حشوة اللحمة المفرومة المطبوخة والقليلمن جبن الموزاريلا المبشور.

كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية العجينة والحشوة، والبشاميل، واحرصي على أن تكون الطبقة الأخيرة على الوجه من البشاميل

رشي على الوجه من جبن الموزاريلا، وأدخلي صينية اللازانيا الفرن مدة 40 دقيقة، وحمري الوجه.

قدمي اللازانيا ساخنة.

طريقة عمل اللازانيا عمل اللازانيا

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