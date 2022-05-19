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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية للتصنيع: مشاركة الهيئة بأول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا بتوجيهات الرئيس

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

كشف ضياء عبدالفتاح رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية التصنيع، تفاصيل مشاركة الهيئة في أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا. 


وقال ضياء عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن المشاركة في هذا المعرض نتيجة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمق العلاقات المصرية الليبية ولتعزيز الأمن القومي في ليبيا. 


وأضاف ضياء عبدالفتاح رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية التصنيع، أن هناك وفودا من ليبيا جاءت للهيئة بهدف تطوير المصانع في ليبيا، لافتا إلى أن لدينا إمكانيات هائلة تجعل الجميع يرغب في التعامل معنا. 
 

 

ضياء عبدالفتاح الهيئة العربية اخبار التوك شو إعمار ليبيا

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