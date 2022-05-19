العربية للتصنيع: مشاركة الهيئة بأول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا بتوجيهات الرئيس

كشف ضياء عبدالفتاح رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية التصنيع، تفاصيل مشاركة الهيئة في أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا.



وقال ضياء عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن المشاركة في هذا المعرض نتيجة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمق العلاقات المصرية الليبية ولتعزيز الأمن القومي في ليبيا.



وأضاف ضياء عبدالفتاح رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية التصنيع، أن هناك وفودا من ليبيا جاءت للهيئة بهدف تطوير المصانع في ليبيا، لافتا إلى أن لدينا إمكانيات هائلة تجعل الجميع يرغب في التعامل معنا.

