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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ينطلق الأحد القادم.. أبرز فعاليات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

فريق معرض الأزهر
فريق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية بجامعة الأزهر ، يومي الأحد والإثنين 22 و 23 من الشهر الجاري بداية من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءاً بجامعة الأزهر.


ويشارك في معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية ، أي طالب لديه مشروع خاص به ، من خلال التسجيل في استمارة المشاركة في المعرض، ويمكن لأي طالب ليس معه مشروع، المشاركة للاستفادة من فعاليات المعرض.

ويحضر المعرض، نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى ممثلي الشركات ، وسيتم خلال أيام المعرض عمل عرض مشاريع وعرض للأفكار ، وعمل مسابقات، ومحاضرات للطلاب المشاركين.

وتتكون لجنة التحكيم على مشاريع الطلاب المشاركين في معرض الأزهر، على أعضاء من هيئة التدريس، وممثلي الشركات ، ويفوز في المعرض ثلاثة من أصحاب المشاريع، يقدم لهم شهادات تقدير ومنح وجوائز مالية.

مسابقات المعرض

 

1 - اظهار معماري

وهذه المسابقة عبارة عن رسمة مطبوعة على لوحة صغيرة مطلوب إظهارها وتلوينها بألوان مياه وغير محددة الوقت وتكون المشاركة فردية وليست جماعية.

2 - Line Follower

وهذه المسابقة ، منوط بها طلاب الفرقة الأولى من قسم الكهرباء المهتمين بمجال الروبوتكس والامبيديد، ومدة المسابقه حوالي ربع ساعة.


 - Problem Solving-3

وقت المسابقه كبير والمشاركة تكون للفرق الجماعية ، وكل فريق يشارك في المسابقة عن طريق لابتوب

فقرات معرض الأزهر

 

تتكون فقرات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسة ، على محاضرات يتحدث فيها متخصصون في سوق العمل ويتحدثون عن موضوعات مهمة، مثل:

IT, problem Solving, Embedded, Robotics, Sustainable  Architecture….etc.

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