ينطلق الأحد القادم.. أبرز فعاليات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية بجامعة الأزهر ، يومي الأحد والإثنين 22 و 23 من الشهر الجاري بداية من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءاً بجامعة الأزهر.



ويشارك في معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية ، أي طالب لديه مشروع خاص به ، من خلال التسجيل في استمارة المشاركة في المعرض، ويمكن لأي طالب ليس معه مشروع، المشاركة للاستفادة من فعاليات المعرض.

ويحضر المعرض، نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى ممثلي الشركات ، وسيتم خلال أيام المعرض عمل عرض مشاريع وعرض للأفكار ، وعمل مسابقات، ومحاضرات للطلاب المشاركين.

وتتكون لجنة التحكيم على مشاريع الطلاب المشاركين في معرض الأزهر، على أعضاء من هيئة التدريس، وممثلي الشركات ، ويفوز في المعرض ثلاثة من أصحاب المشاريع، يقدم لهم شهادات تقدير ومنح وجوائز مالية.

مسابقات المعرض

1 - اظهار معماري

وهذه المسابقة عبارة عن رسمة مطبوعة على لوحة صغيرة مطلوب إظهارها وتلوينها بألوان مياه وغير محددة الوقت وتكون المشاركة فردية وليست جماعية.

2 - Line Follower

وهذه المسابقة ، منوط بها طلاب الفرقة الأولى من قسم الكهرباء المهتمين بمجال الروبوتكس والامبيديد، ومدة المسابقه حوالي ربع ساعة.



- Problem Solving-3

وقت المسابقه كبير والمشاركة تكون للفرق الجماعية ، وكل فريق يشارك في المسابقة عن طريق لابتوب

فقرات معرض الأزهر

تتكون فقرات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسة ، على محاضرات يتحدث فيها متخصصون في سوق العمل ويتحدثون عن موضوعات مهمة، مثل:

IT, problem Solving, Embedded, Robotics, Sustainable Architecture….etc.