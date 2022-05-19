150 طنا.. عبدالكريم دياب: نصدر الطماطم المجففة لإيطاليا والعالم

كشف المهندس عبدالكريم دياب، المسؤول عن تجفيف الطماطم بإسنا، عن تفاصيل تواجد مصر في السوق العالمي للطماطم المجففة.

وقال عبدالكريم دياب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء إن شهدت السنوات الماضية قرب محافظة الاقصر إقبال كبير على مشروع الطماطم المجففة.

وأضاف المهندس عبدالكريم دياب، المسؤول عن تجفيف الطماطم بإسنا، أن هذا المشروع من المشروع الهامة في تصدير المحاصيل الزراعية وخاصة الطماطم.

وتابع المهندس عبدالكريم دياب، المسؤول عن تجفيف الطماطم إسنا الاقصر، أن مصر تصدر الطماطم المجففة منذ ٦ سنوات وبدأنا في هذا الأمر في عام ٢٠١١، ومصر تصدر طماطم لايطالية.

واكمل المهندس عبدالكريم دياب، المسؤول عن تجفيف الطماطم بإسنا، أن تم تصدير ١٥٠ طن طماطم مجففة في العام الحالي، لافتا إلى أن يتم تصدير هذه الطماطم في شكلين الأول معد لإعادة التصنيع واخرى يذهب للإستهلاك الجاف.