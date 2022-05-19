رابطة السيارات: العالم أجمع يمر بـ4 أزمات استثنائية أثروا على مختلف القطاعات

كشف المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة للسيارات، تفاصيل أزمة السيارات في مصر والعالم، مؤكدا أن هذه الأزمة لها أسباب خارجية بالدرجة الأولى.

وأضاف أسامة ابو المجد، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا أزمة عالمية تشكل تشكل قيود الاستيراد والسيارات أصبحت سلعة استراتيجية.

وتابع المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة للسيارات، أن العالم أجمع يمر باربع أزمات عالمية استثنائية اثروا على مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه الأزمات لهم دورا هاما في عدم استقرار الأسعار.

واكمل انه المستهلك يحتاج في الوقت الحالي درجة من درجات المرونة وليس ماركة معينة ولا زيروا او كسر الزيرو وسلعة السياراة أصبحت استراتيجية وليست ترفيهيه كما كان سابقا.