إحلال السيارات: المواطن يتسلم سيارة محملة بإسطوانة غاز دون تحمل أي أعباء مثلما يحدث خارج المبادرة

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات، أن هناك توجيهات من قبل رئاسة الجمهورية منذ بداية مبادرة إحلال وتجديد السيارات بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين.

وأضاف طارق عوض، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن يتسلم سيارة محملة باسطوانة غاز دون تحمل اي أعباء مثلما يحدث خارج المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة جزء من السوق المحلي ويشارك فيها شركات مصرية تحمل ماركات عالمية.

وتابع الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات، أن بالفعل تم تعديل في الأسعار داخل المبادرة في حدود آمنة ومازالت تحتفظ المبادرة ببعض التخفيضات عن السعر في الأسواق نتيجة للدعم الذي تحصل عليه المبادرة من الدولة.



