خليفة: مصر بها 37 كلية زراعة وتخرج 14 ألف مهندس سنويا.. فيديو

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن عدد كليات الزراعة داخل جمهورية مصر العربية يبلغ عددهم ٣١ كلية حكومية و ٢ كلية قطاع خاص.

وأضاف "خليفة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هناك ٤ كليات للثروة السمكية، أي أن مصر بها ٣٧ كلية زراعة.

وتابع نقيب الزراعيين أن جميع كليات الزراعة علي مستوي الجمهورية تخرج لنا ما يقرب من ١٤ ألف مهندس زراعي سنويا ولا بد من الاستفادة منهم في المجال الزراعي.

وأوضح الدكتور سيد خليفة أن أصبح هناك ضرورة لتعيين العدد الخاص بخريجي كليات الزراعة بسبب التوسيع الأفقي للمساحات والأراضي الزراعية كما تفعل الدولة المصرية في الوقت الحالي.

https://youtu.be/NeHpivTibxo