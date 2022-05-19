اعمليلها منشن.. أيتن عامر ترد على إحدى المتابعات بسبب أغنية خطافة الرجالة

ردت الفنانة أيتن عامر ، على أحد المتابعين بشأن نجاح أغنية خطافة الرجالة حيث كتبت متابعة لها “أيتن عامر لسه منزلة أغنية لايقة على واحدة أعرفها كده بس مش عاوزة أروح أقول”.

وردت أيتن عامر “اعمليلها منشن”.

و طرحت الفنانة أيتن عامر، منذ ساعات أغنية جديدة تحمل اسم “خطافة الرجالة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.

يقول مقطع الأغنية: "عينك يدب فيها رصاصة.. رايحة جاية عليه .. زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول … عمالة تحبي وبتحاولي وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي عمالة تتحايلي علشان تشوفيه".

“خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نيس، وتوزيع زووم.