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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| تفشي جدري القرود في أوروبا وإسبانيا تحذر من خطورته.. والأمم المتحدة تعلن استحالة حل أزمة الغذاء بدون روسيا وأوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الكونجرس يصوت على تعيين ريدجيت برينك سفيرة أمريكا في أوكرانيا
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على بريدجيت برينك مرشحة الرئيس جو بايدن سفيرة لواشنطن في أوكرانيا، حيث وصفها المجلس بأنها صاحبة دبلوماسية معنية.

وسط تنامي المخاوف الأوروبية من توسع النزاع.. بوريل يدعو لرفع الإنفاق العسكري
حث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دول الاتحاد على رفع إنفاقها العسكري، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 84، وسط تنامي المخاوف الأوروبية من توسع النزاع.

أوكرانيا: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممرا إلى القرم
حذر متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية من سعي روسيا إلى محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

سوليفان: فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن بلاده لن تقبل الاعتداء على فنلندا والسويد خلال عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعدما أيد الرئيس جو بايدن ترشيح البلدين للانضمام للحلف.

سوليفان: فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو

الكونجرس يصوت على تعيين ريدجيت برينك سفيرة أمريكا في أوكرانيا

خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن
بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بلينكن: أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن العالم يعيش اليوم أسوأ أزمة غذاء، موضحا أن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما.

الأمم المتحدة تعلن استحالة حل أزمة الغذاء بدون روسيا وأوكرانيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إنه من المستحيل حل أزمة الغذاء دون إعادة الاندماج في الأسواق العالمية للمنتجات والأسمدة من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا.

روسيا تعتزم إطلاق نظام مصرفي موازٍ للروبل| اعرف مصير مدن أوكرانيا
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، إن جميع الأراضي المحررة في أوكرانيا والتي تخضع للسيطرة الروسية، ستتحول إلي استخدام الروبل الروسي في المعاملات المالية.

بن مبارك: ندعو لدعم اليمن في مواجهة أسعار الغذاء
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على ضرورة مساعدة ودعم بلاده لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، وضمان حصولها على واردات كافية من سلعة القمح.

غير قابل للشفاء .. تفشي جدري القرود في أوروبا وإسبانيا نحذّر
أصدرت السلطات الصحية في إسبانيا تحذيرا بشأن تفشٍ محتمل لـ جدري القرود، وهو عدوى فيروسية نادرة وغير قابلة للشفاء، في مدريد.

بتحذير شديد| روسيا لـ الصحة العالمية: تفادوا القرارات المسيّسة بين دول المنظمة
حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من خطورة أي "قرارات مسيسة" من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

 

 

 

 

 

 

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