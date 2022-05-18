بتحذير شديد| روسيا لـ الصحة العالمية: تفادوا القرارات المسيّسة بين دول المنظمة

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من خطورة أي "قرارات مسيسة" من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وحسب “روسيا اليوم” قالت الخارجية الروسية في بيان: "تم التأكيد على دعم روسيا للدور المركزي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية واستعدادنا لمواصلة مشاركتنا النشطة في أنشطة المنظمة والإسهام بشكل فعال في حل قضايا الصحة العالمية، خصوصا في ظل العمل الجاري حاليا على الإعداد الإضافي لنظام الإنذار والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية".

وأشار لافروف إلى إيلاء اهتمام خاص لضرورة تفادي أي قرارات مسيسة من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان أن الطرفين خلال المكالمة أوليا اهتماما خاصا إلى النزاعات التي تؤثر سلبا على احتياجات المدنيين في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع البيان: "كما تطرقا إلى مستجدات الوضع في أوكرانيا ودونباس، حيث قدم الجانب الروسي حقائق بشأن أسباب الأزمة الإنسانية التي اندلعت نتيجة للانقلاب غير الدستوري في عام 2014 والعدوان اللاحق من قبل نظام كييف على سكان دونباس وفرضه حصارا تاما على مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك".