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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير معدات النظافة ومهمات العمال بجنوب الأقصر.. صور

صدى البلد

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، فى تطوير معدات ومهمات النظافة بالمركز ، حيث يتم استخدام أحدث سيارات القمامة الملحق بها كباس و سيارة خاصة بكنس الشوارع وتم توزيع أدوات ومهمات نظافة جديدة على العاملين بقسم النظافة تمثلت فى احذية سيفتى وقفازات وملابس و عربيات نقل مخلفات يدوية متحركة بشماسة للعمال .

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يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات وقاية ونظافة جديدة على عمال النظافة وذلك حرصا على حماية العمال .

ومن جانب آخر، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق .


ففى مدينة اسنا استهدفت حملة النظافة شارع أحمد عرابى وشارع جنينة العمدة وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وخلف مركز الشرطة ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت والطريق الغربى بالمدينة.


كما قامت قري المركز بالشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا و كومير بحملات مكثفة على الطرق السريعة والشوارع الجانبية بها ، مما لاقى استحسان المواطنين.

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