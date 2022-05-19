كوريا الشمالية تنهي التحضيرات لاختبار سلاح نووي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن نظيرتها الشمالية قد أنهت استعدادتها لاختبار سلاح نووي، دون أن تحدد موعدا زمنيا لهذه التجربة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، على ما قال نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول.

ورغم موجة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية " أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها كما أوضح النائب ها تاي-كونج للصحافة عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

ويأتي هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على تحذير أميركي من قيام كوريا الشمالية باختبار نووي أو صاروخي أثناء جولة بايدن الشرق آسيوية، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك ساليفان، أمس الأربعاء: "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن.

وأضاف سوليفان في إفادة في البيت الأبيض "نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان".



وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية، وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سيول الجمعة في إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أولى الإصابات بكوفيد-19، وهي الآن تبلغ عن تسجيل مئات الآلاف من حالات "الحمى" يوميا. ويعتقد خبراء أن تجربة نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن الوباء.