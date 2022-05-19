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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. صلاة الجنازة على المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعى

المخرج المسرحي عبد
المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعى

تقام اليوم، الخميس، صلاة الجنازة على المخرج المسرحى الكبير عبد الرحمن الشافعى بـ مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر. 

ونعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس، الأربعاء، بعد أن ترك لنا إرثا قيما للمسرح الشعبي.

وقال جلال: “إننا فقدنا أيقونة المسرح الشعبى، وقامة فنية كبيرة ساهمت في تشكيل حركة مسرحية مصرية تميزت فى الشكل والمضمون”. 

وتميز مسرح "الشافعي" بتقديم العناصر الشعبية، وكان يحرص على الذهاب بعرضه إلى الجمهور في أماكن تجمعاته.

من أعماله المسرحية "ست الحسن، أحلام ياسمين، آه يا ليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، عاشق المداحين، السيرة الهلالية، شفيقة ومتولى، شرخ في جدار الخوف، على الزيبق، هنا القاهرة، حكاوي الزمان، المولد، لعبة الزمن، إمام المداحين، سلطان زمانه، ست الحسن، وليلة بنى هلال".

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أحد أهم رواد المسرح.. البيت الفني ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعي

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فقدنا أيقونة المسرح الشعبي.. خالد جلال ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعي

ولد عبد الرحمن الشافعي عام 1939 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، عين أول مدير لمسرح السامر، وشغل منصب مدير مديرية ثقافة الجيزة، ومشرف عام على شئون المسرح بالثقافة الجماهيرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ورئيس الأمانة العامة لأطلس الفلكلور، وعضو المكتب الفني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وعضو اللجنة الفنية بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية 2014 .

حصل "الشافعى" على العديد من الجوائز منها "جائزة الدولة للتفوق 2009، وجائزة الدولة التشجيعية 1986، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى 1988، وجائزة فارس الثقافة الجماهيرية 1999، وجائزة التميز في الإخراج المسرحي للثقافة الجماهيرية 1980، وجائزة مهرجان نيس للفنون بفرنسا 1984، وكرمه المؤتمر العلمى الأول لمسرح الأقاليم ومنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تقدير من وزير الثقافة عام 2006، بالإضافة إلى أنه كرم من عدة جهات داخل مصر وخارجها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج خالد جلال الفني للفنون الشعبية والإستعراضية رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي المخرج المسرحى الكبير عبد الرحمن الشافعى عبد الرحمن الشافعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج

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