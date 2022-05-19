صدام ناري بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي اليوم، الخميس، بغريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا الإسباني دانيال جوردو، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على صالة الجنرال سينكون جيه في النيجر.

ويسعى الزمالك للفوز باللقب من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي، فيما يأمل الأهلي في التتويج باللقب، وذلك لمعادلة رقم الزمالك في الفوز بالكأس الأفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة 36–21، فيما صعد المارد الأحمر عقب فوزه على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39–23.

وتستضيف النيجر فعاليات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في الفترة من 10 إلى 19 مايو الجاري، على صالة الجنرال سينكون جيه.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في العام الماضي، بعد الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 29–24، في البطولة التي أقيمت بمدينة مكناس في المغرب.