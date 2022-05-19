صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. والجيش: مجالنا الجوي لم يُخترق

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في البلدات الإسرائيلية شمالي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الصافرات دوت بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل، وإن الأمر قيد الفحص.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي صافرات الإنذار لا علاقة له بتمرين عسكري واسع أطلقه الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

ونقلت عن سكان في شمالي إسرائيل أنهم سمعوا دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار.

وهو ما فسره الجيش الإسرائيلي في بيان ثان لاحقا بقوله إن ما حدث "نتيجة خطأ في التشخيص، حيث أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراضا، مما تسبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى".

وأضاف: "لم تخرق أي طائرة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".