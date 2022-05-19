محافظ كفر الشيخ يتفقد الأسواق ويوجه بحملات لمنع احتكار السلع.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأسواق، ومخازن مديرية التموين للسلع الغذائية، ودلتا ماركت، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار، كما تفقد محافظ كفر الشيخ الهنجر المخصص لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من الأهالي أثناء جولته في الأسواق، مؤكداً على متابعته المستمرة للحملات التي تنظمها مديرية التموين، لمتابعة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية.



وشدد محافظ كفر الشيخ على شن حملات تموينية بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري والصحة على الأسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم، إضافة لمتابعة الالتزام بالأسعار، ومنع احتكار السلع، وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

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