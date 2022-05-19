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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهيرة وريا ولجين .. كيف ظهرن في مهرجان كان السينمائي

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

شارك عدد من الفنانين والإعلاميين العرب بمهرجان كان السينمائي، الأمر الذي كان لافتا للانتباه، وكان من بين هؤلاء كل من مهيرة عبد العزيز  وريا أبي راشد ولجين عضاضة.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورتها وهي في الشهر الثامن من الحمل، وذلك أثناء تواجدها في فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان "كان" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ريا ابي راشد


وقالت ريا : "في شهر حملي الثامن وانا في "كان".. ولابد أن تكون خطواتي الأخيرة قبل الولادة على السجادة الحمراء".

مهيرة عبد العزيز

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها، بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مهيرة عبد العزيز

وظهرت النجمة الإماراتية، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستانا باللون الذهبي مكشوفا، واعتمدت مكياجا جذابا واعتمدت علي تسريحة شعر مميزة، مما نال إعجاب متابعيها.

لجين عضاضة

لفتت عارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة،  الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان كان، حيث ظهرت بإطلالة اعتمدت فيها على فستان  أخضر فاتح مكشوف الأكتاف.

ريا أبي راشد كان السينمائي مهرجان كان السينمائي مهيرة عبد العزيز لجين عضاضة اللبنانية لجين عضاضة

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