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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأنشر أدلة جديدة وخطيرة....

فرج عامر يواصل مفاجآته: اتحاد الكرة السنغالي نَسق ورَتب لأحداث مباراة المنتخب

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس سموحة الأسبق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب فرج عامر: "في ناس كتير بتحاول تحبط اتحاد كرة القدم وتأكد إنه ليس هناك فائدة من الذهاب للمحكمة، مما سيجعلني أنشر أدلة جديدة وخطيرة تُدين إتحاد كرة القدم السنغالي ووزير الرياضة السنغالي".

 

واضاف عامر: "وتُبين أن الأمر مُرتب ومُعد بتنسيق عالي جدًا مما يجعل لمصر الحق بإحتساب المباراة لصالحها أو الإعادة".

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و تحدث فرج عامر رئيس سموحة السابق، عن مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا،والتي ستقام على ملعب محمد الخامس.

وكتب: “الاهلي ناوي يقلبها ضلمة على الكاف وأي متلاعب في مباراته أمام الوداد المغربي في نهائي #ابطال_افريقيا في #المغرب. النادي_الاهلي دعى رئيس #الڤيڤا ودعى رئيس #اليوفا للنهائي علشان تبقى على عينك يا تاجر والفضايح علي المكشوف! واللي عايز يقلبها ضلمة تتقلب على دماغه! ”.

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