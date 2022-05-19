الإسلام يحرم ذلك.. نجم السنغال يدافع عن إدريسا جاي بعد رفضه دعم المثليين

علق شيخ سيدي با مدافع منتخب السنغال السابق، على حملة الانتقادات العنيفة التي تعرض لها مواطنه إدريسا جاي لاعب فريق باريس سان جيرمان، من بعض الجمعيات في فرنسا والجماهير الأوروبية، بسبب رفضه اللعب أمام مونبيلييه، السبت الماضي، في جولة دعم المثليين بمسابقة الدوري الفرنسي".

وقال شيخ سيدي با في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”:" إدريسا جاي لا يمكنه الترويج للمثلية، لأنه مسلم والدين الإسلام يحرم ذلك".

أضاف:" 50 % المجتمع الأوروبي عنصري والكثير منهم مثلي الجنس، إدريسا جاي وقع عقدًا مع باريس سان جيرمان للعب كرة القدم وليس لدعم المثليين".

وكانت شبكة “RMC Sport" الفرنسية، أن السبب وراء غياب إدريسا جاي “المسلم” أمام مونبلييه السبت الماضي، هو رفضه ارتداء قميص يحمل شعار المثليين.

وأضافت الشبكة، أن إدريسا جاي غاب عن نفس الجولة في الموسم الماضي، لكن باريس سان جيرمان أعلن وقتها بأن اللاعب يعاني من التهاب في المعدة.

وانتشرت خلال السنوات الماضية جولات دعم المثلية الجنسية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ( الدوري الإنجليزي - الإسباني - الألماني - الإيطالي - الفرنسي".

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي “مؤخرا”.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 83 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.