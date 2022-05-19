عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسلام يحرم ذلك.. نجم السنغال يدافع عن إدريسا جاي بعد رفضه دعم المثليين

إدريسا جاي
إدريسا جاي

علق شيخ سيدي با مدافع منتخب السنغال السابق، على حملة الانتقادات العنيفة التي تعرض لها مواطنه إدريسا جاي لاعب فريق باريس سان جيرمان، من بعض الجمعيات في فرنسا والجماهير الأوروبية، بسبب رفضه اللعب أمام مونبيلييه، السبت الماضي، في جولة دعم المثليين بمسابقة الدوري الفرنسي".

وقال شيخ سيدي با في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”:" إدريسا جاي لا يمكنه الترويج للمثلية، لأنه مسلم والدين الإسلام يحرم ذلك".

أضاف:" 50 % المجتمع الأوروبي عنصري والكثير منهم مثلي الجنس، إدريسا جاي وقع عقدًا مع باريس سان جيرمان للعب كرة القدم وليس لدعم المثليين".

وكانت شبكة “RMC Sport"  الفرنسية، أن السبب وراء غياب إدريسا جاي “المسلم” أمام مونبلييه السبت الماضي، هو رفضه ارتداء قميص يحمل شعار المثليين.

وأضافت الشبكة، أن إدريسا جاي غاب عن نفس الجولة في الموسم الماضي، لكن باريس سان جيرمان أعلن وقتها بأن اللاعب يعاني من التهاب في المعدة.

وانتشرت خلال السنوات الماضية جولات دعم المثلية الجنسية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ( الدوري الإنجليزي - الإسباني - الألماني - الإيطالي - الفرنسي".

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي “مؤخرا”.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 83 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.

إدريسا جاي السنغال شيخ سيدي با Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

علقة بشومة بسبب خلافات زوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الشرابية

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

الإسلام يحرم ذلك.. نجم السنغال يدافع عن إدريسا جاي بعد رفضه دعم المثليين

شعراوي: يجب تقديم رؤية للمحليات الأفريقية عن المناخ ورفعها لقمة شرم الشيخ

فرج عامر يواصل مفاجآته: اتحاد الكرة السنغالي نَسق ورَتب لأحداث مباراة المنتخب

هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022

مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر مكشوفة السقف من MC20 Cielo

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ