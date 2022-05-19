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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الإسماعيلية توضح الإجراءات الاحترازية عند رؤية ثعابين بالحدائق العامة

استغاثات من ظهور
استغاثات من ظهور ثعبان بحدائق الإسماعيلية

حذرت زراعة الإسماعيلية المواطنين من القيام ببعض التصرفات حين مصادفة ظهور ثعبان بالحدائق العامة والتي قد تعرضهم للخطر، جاء ذلك بعد تداول نشطاء منشورات يستغيثون فيها من ظهور ثعبان بالحدائق المنتشرة علي الطريق الدائري مرفق بفيديو.

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وطالبت الزراعة المواطنين بتجنب التحرك السريع عند رؤية ثعبان لأنه قد يعتبره تهديدا لحياته ويبدأ الهجوم، موجهة بالانسحاب من المكان بهدوء وبخطوات بطيئة.


كما وجهت بتجنب التعامل معه بأي شكل من الأشكال وتركه، مؤكدة أنه سينسحب من المكان.

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وطالبت الزراعة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن مكان تواجد الثعبان الذي تمت رؤيته بالتفصيل وتوضيح مواصفاته من حيث الحجم واللون.

 

وأصدرت مديرية زراعة الإسماعيلية بيانا رسميا، صدر قبل قليل، عدم تلقي غرفة العمليات، أي بلاغ رسمي بظهور ثعابين سامة في حدائق الدائري، وهو ما تم تداوله، أمس الأربعاء، علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت استغاثات للمواطنين مدعمة بفيديو يوضح ظهور نوع من أنواع الزواحف، يرجح كونه ثعبانا.


وطالبت المديرية في بيانها، والذي ينشر صدى البلد، نسخة منه، المواطنين أنه في حال رصد أو رؤية ثعابين بحدائق المحافظة، الإبلاغ فورا مع توضيح مكان ظهوره بالتحديد وذلك حرصا علي سلامة المواطنين وحتي يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الأمر من قبل مختصين.


واوضحت الزراعة في البيان أن ظهور أحد الثعابين بمكان معين لا يعني بالضرورة أنه قد يكون متوطنا به بل قد ينتقل من مكان مجاور لو بيت مهجور في محيط المكان.


وقالت المديرية إن الثعابين من الزواحف التي تتواجد في إطار التوازن البيئي الطبيعي وتتواجد في البيئات الزراعية واحيانا بالمدن وهي تفضل الأماكن الرطبة المظلمة.


واوضحت المديرية أنه ليس كل الثعابين سامة وان منها المسالم الا إذا استشعر الخطر، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وغيرها.

وإنتشرت حالة من الفزع والرعب بين رواد السوشيال ميديا من محافظة الاسماعيلية، بعد تداول نشطاءصور وفيديو لظهور زواحف " ثعبان" باحدي الحدائق العامة بمنطقة الدائري.
وحذر نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي من انتشار عدد من الثعابين بحدائق الطريق الدائري.

 

ونشر مستخدمة الفيس بوك  منشورات، جاء فيها:" نرجو الحذر التام وعدم ترك اطفالكم بحدائق الدائري حيث تم رصد أكثر من ثعبان في حدائق الدائري وأحجام ليست صغيره وهذا الشكل يعتبر سام".

 

ونشرت سمية مصطفي من أبناء محافظة الإسماعيلية:" ياجماعه شيرو البوست وخدو بالكم واحنا في الجناين الي عند مدرسه مكه وكافيه سيزر وقاعدين لقينا تعبان كان هيقرص ولدتى لولا فضل ربنا ابني شافه وقعد يصوت محدش يروح هناك انا صورته من بعيد هو كبير واكبر من كده كمان محدش يروح يقعد هناك ربنا يستر".

 

من جهته نفي المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، تلقي غرفة المديرية بلاغات بهذا الشأن.


كما لم تتلق الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بلاغات متعلقة بظهور ثعابين الدائري.

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