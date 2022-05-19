قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا بوفدي لبنان وإسرائيل ويدعو للتوصل إلى نتائج بناءة

أكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أنه يستهدف الوصول إلى نتائج بناءة وذلك من خلال آلية الاجتماع الثلاثي الذي تنظمه اليونيفيل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بالإضافة إلى آليات الارتباط والتنسيق الأخرى التي تقوم بها قوة الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الدوري الذي ترأسه قائد اليونيفيل ووفدين يضمان كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك في رأس الناقورة مقر قيادة اليونيفيل جنوبي لبنان، علما بأن هذا الاجتماع هو الأول الذي يترأسه لاثارو منذ توليه منصبه أواخر فبراير الماضي.

وأعرب قائد اليونيفيل عن أمله في أن يتجاوز الحوار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل واليونيفيل مرحلة إلقاء البيانات إلى التأكيد على إيجاد حلول.



وتوجه إلى الحاضرين في الاجتماع بالقول: "لقد أكد مجلس الأمن على أهمية الآلية الثلاثية كأداة حيوية لنزع فتيل التوترات وتجنب سوء التقدير. ونحن في هذه الغرفة مسؤولون عن تحقيق ذلك. سيتطلب القيام بذلك محادثات بناءة والبحث عن حلول مربحة للجانبين".

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الحوادث على طول الخط الأزرق، وانتهاكات المجال الجوي، والخروقات الجسيمة لوقف الأعمال العدائية في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.



كما دعا اللواء لاثارو الأطراف إلى المضي في وضع علامات على النقاط الواقعة على طول الخط الأزرق التي تم الاتفاق عليها سابقاً.



جدير بالذكر أن آلية الاجتماعات الثلاثية لليونيفيل مباشرة بدأت بعد حرب عام 2006 لتنسيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتسليمه، عبر اليونيفيل، إلى القوات المسلحة اللبنانية.



وقد تطورت إلى منتدى لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن القضايا الخلافية، وبناء الثقة بين الأطراف.

وأكدت اليونيفيل أن هذه الاجتماعات أثبتت أنها ضرورية لإدارة النزاع والحفاظ على الاستقرار الذي ساد على طول الخط الأزرق منذ عام 2006.