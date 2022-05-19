مستشار الرئيس: توصيات بالحصول على جرعة تنشيطية ضد كورونا بعد 6 شهور

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك توجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار حملات التوعية بالأمراض بصفة عامة وكيفية الوقاية منها، واستخدام اللقاحات ضد الأمراض، خاصة ضد فيروس كورونا.

وتابع "تاج الدين"، في مداخلة لـ فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة وفرت كميات كبيرة من مختلف أنواع اللقاحات الخاصة بكورونا مجانًا في كل أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن اللقاح يقلل من الإصابات الشديدة والدخول إلى المستشفيات أو الرعاية المركزة.

ولفت مستشار الرئيس إلى أن لقاح كورونا عبارة عن جرعتين، وهناك أحد اللقاحات التي تؤخذ مرة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك توصيات بالحصول على جرعة تنشيطية بعد 6 شهور، وهناك توصيات بضرورة أن يحصل أصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على الجرعة التنشيطية بعد 3 شهور من الجرعة الثانية لتقليل الإصابة بالفيروس.