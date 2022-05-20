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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش ولا إكراه في الدين.. عضو القومي للأجور: دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة.. والأرصاد: انخفاض الحرارة يصل لـ5 درجات ابتداءً من السبت

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

مستشار الرئيس: كورونا يزداد في دول العالم ما عدا مصر ..فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبنا بالحرص وكلفنا بالمتابعة المستمرة لكورونا تفاديا لأي تداعيات.


في ناس بتنزل بـ ترينج..الغرف السياحية: يجب تصنيع البوركيني من مواد معينة
قال  حسام هزاع عضو  الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه هناك ضوابط  وضعتها وزارة السياحة والغرف السياحية  والمنشآت السياحية لتحديد ملابس البحر .


نجل عبدالرحمن أبو زهرة: والدي دخل العناية المركزة 4 مرات وحالته النفسية سيئة
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنهم قاموا بنقل والده للعناية المركزة أربع مرات خلال شهرين، قائلا: "نقلناه للمرة الرابعة في خلال شهرين للعناية المركزة بعد ما يرجع البيت وحاولنا نهيأ له كل وسائل الرعاية في البيت بس للأسف الوضع الصحي لا يسمح".


المفتي : الإسلام ضد التطرف وحريصون على إصدار فتاوى تحرم جرائم الإرهاب
قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه في الإسلام وغيره من  الديانات نشهد ظاهرة تصدي غير المتخصصين ممن ليس لديهم نصيب وافر من التعليم الديني وتنصيب أنفسهم مرجعيات دينية .


شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش.. ولا إكراه في الدين |فيديو
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا نتبع مبدأ التعايش دون أن يكون من أهداف المسلمين تحويل غير المسلمين للدين الإسلامي .


بنك مصر: لم يكن أمام المركزي خيار سوى رفع الفائدة.. والتضخم العالمي السبب
كشف الدكتور مصطفى  جمال رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، سبب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.


عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو
قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الدولة قامت بتحريك الحد الادنى للأجور أربع مرات في فترات متقاربة  من 1200 لـ1400 لـ2000 لـ2400 ومؤخرًا لـ2700.


الأرصاد: انخفاض الحرارة يصل لـ5 درجات ابتداءً من السبت
قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحراة خلال النهار مرتفعة خاصة مع سطوح الشمس، ومع دخول الليل تنخفض درجات الحرارة ، وهذا أمر طبيعي خلال هذا الوقت من العام.


يؤدي لفتنة.. أحمد كريمة عن بيع الأعضاء الجنسية الصناعية: حرام قولا واحدا
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكلاب والخنازير وفقَا للمذهب المالكية حيوانات طاهرة، والنجاسة في هذه الحيوانات عارضة، معقبًا: "الله عز وجل لم يخلق كائن نجس".


لاستكمال الملف.. محلية النواب: تعديل وإصدار جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقا على قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه هناك 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء ، والمادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء بها مشاكل .

 

اخبار التوك شو المفتي مصطفى بكري الأرصاد التموين

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