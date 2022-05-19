عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الدولة قامت بتحريك الحد الادنى للأجور أربع مرات في فترات متقاربة من 1200 لـ1400 لـ2000 لـ2400 ومؤخرًا لـ2700.

وتابع "بدوي"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع تلبية احتياجات المواطن، ولكن القفزات التي تتم في الحد الأدنى تساهم في التصدي لارتفاع الاسعار ، معقبًا: "كل فترة هيتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور".

وعن إمكانية رفع الحد الادنى للأجور مجددًا، قال عضو المجلس القومي للأجور: "كل فترة هيكون في دراسة لتحريك الحد الأدنى للأجور".