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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة .. سائقة قطار مترو الانفاق تروي تفاصيل انضمامها للوظيفة | فيديو

مترو الانفاق
مترو الانفاق

قالت سوزان محمد سائقة قطار مترو الأنفاق إن قيادة قطار المترو شئ ممتع جدا وله إحساس مميز وفريد من نوع آخر.

وأضافت "محمد" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنها تشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه المواطنين بسبب انها تقوم بنقلهم يوميا بقيادتها لقطار مترو الأنفاق.

وتابعت سائقة قطار مترو الأنفاق أنه بعد القبول في هذه الوظيفة تم دخولهم امتحان قبول في الثبات الانفعالي واللغة وبعد نجاحهم في هذه الامتحانات وتم قبولهم تم دخولهم لمرحلة التدريب.

وأوضحت سوزان محمد أن اختبارات الثبات الانفعالي هي كان عبارة عن وضعهم تحت ضغط عصبي ونفسي ثم يتم قياس مدي مستوي التركيز والتوتر لديهم.

https://youtu.be/uom0s-x4z6E

مترو الأنفاق ام بي سي مصر يحدث في مصر قطار مترو الانفاق المترو

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