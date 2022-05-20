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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إد شيران وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني في سرية تامة

إد شيران
إد شيران

فاجأ المغني الشهير إد شيران متابعيه عبر تطبيق انستجرام، بإعلان وصول طفلته الثانية من زوجته شيري، بعد فترة قصيرة من ولادته طفلته الأولى. 

ولم يكشف إد شيران عن اسم مولودته الجديدة، معبرا عن سعادته بأسرته المكونة من أربعة أفراد وهو ما اعتبره محبوه مفاجأة محببة. 

إد شيران وزوجته لديهما بالفعل ابنة تبلغ من العمر 20 عاما، تدى ليرا أنتاركاتيكا، وولدت في سبتمبر 2020، وقت اندلاع جائحة كورونا.

حاول إد شيران وزوجته الحفاظ على سرية حياتهما العائلية، ولم يظهرا سويا مؤخرا كثيرا حتى لا يتسرب خبر حمل "شيري"، وذلك بعد تأكيد زواجهما في يوليو 2019.

انضم كل من إد شيران وترافيس سكوت وميراندا لامبرت وبيكي جي إلى قائمة الفنانين الذين قدموا عروضا غنائية على مسرح حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022.

ضمت قائمة فقرات حفل بيلبورد كل من فورانس أند ذا ماشين، ميجان ذي ستاليون، سيلك سونيك، ماكس ويل، لاتو وغيرهم. 

قدمت فرقة BTS  عرضا حيا في مايو الماضي بعد غياب بسبب جائحة كورونا ، بحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية الذي أقيم في لوس أنجلوس واستضافه الممثل والمغني الأمريكي نيك جوناس

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