نشرة الفن ..عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة اللي يمشي يمشي .. والذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها طرح عمرو دياب لأغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” من ألبومه المرتقب، والذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم، وابنتيه تتذكرانه بكلمات مؤثرة.

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” عبر تطبيق أنغامي منذ قليل، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن توزيع توما.

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

قالت الفنانة يسرا، إنها بدأت العمل في مجال التمثيل وهي في سن صغيرة "19" عاما، وحينما صارحت والدها برغبتها في خوض مجال الفن كان رد فعله "هقتلك".

فاجأ المغني الشهير إد شيران متابعيه عبر تطبيق انستجرام، بإعلان وصول طفلته الثانية من زوجته شيري، بعد فترة قصيرة من ولادته طفلته الأولى.

احتفى الممثل الأمريكي الشهير توم كروز بعرض فيلمه الجديد Top Gun: Maverick في حدث خاص واستثنائي، في لندن، بحضور أفراد العائلة الملكية، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.