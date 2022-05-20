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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن ..عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة اللي يمشي يمشي .. والذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها طرح عمرو دياب لأغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” من ألبومه المرتقب، والذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم، وابنتيه تتذكرانه بكلمات مؤثرة. 

عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه اللي يمشي يمشي عبر أنغامي

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” عبر تطبيق أنغامي منذ قليل، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن توزيع توما. 

في الذكرى الأولى لوفاته.. دنيا سمير غانم عن والدها: العالم كله هيفضل فاكرك

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. 

إيمي سمير غانم عن والدها في ذكرى رحيله: أنت النفس اللى بتنفسه

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. 

يسرا لـ CNN: لعبت دورا في حياة العديد من الشباب

قالت الفنانة يسرا، إنها بدأت العمل في مجال التمثيل وهي في سن صغيرة "19" عاما، وحينما صارحت والدها برغبتها في خوض مجال الفن كان رد فعله "هقتلك". 

إد شيران وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني في سرية تامة

فاجأ المغني الشهير إد شيران متابعيه عبر تطبيق انستجرام، بإعلان وصول طفلته الثانية من زوجته شيري، بعد فترة قصيرة من ولادته طفلته الأولى. 

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

احتفى الممثل الأمريكي الشهير توم كروز بعرض فيلمه الجديد Top Gun: Maverick في حدث خاص واستثنائي، في لندن، بحضور أفراد العائلة الملكية، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. 

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